MediaWorld non delude assolutamente le aspettative dei tantissimi consumatori che stavano aspettando il momento giusto per risparmiare e per acquistare la tecnologia al prezzo più basso.

Con la campagna promozionale corrente, l’azienda punta prima di tutto a soddisfare coloro che volevano mettere le mani su un televisore di ultima generazione, una categoria troppe volte dimenticata e trascurata, ma ugualmente di grande attualità.

Dati i prezzi elevati, nel volantino scoviamo anche il solito Tasso Zero, ovvero la possibilità di optare per un finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato direttamente tramite il conto corrente bancario, a patto che comunque si superino i 199 euro di spesa complessiva.

Non perdetevi i codici sconto Amazon e le offerte in generale, sono tutte raccolte sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: gli sconti fanno paura

Il volantino non disdegna comunque gli sconti legati agli smartphone in generale, in particolare gli utenti potranno decidere di acquistare un ottimo Apple iPhone 11 Pro, lanciato sul mercato nel corso del 2019, pagandolo 1199 euro per la versione da 64GB di memoria integrata.

Volendo invece acquistare un terminale con sistema operativo Android, ecco arrivare soluzioni più economiche, del calibro ad esempio di Oppo Reno 4, in vendita a meno di 400 euro, per passare poi su Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 9 o Samsung Galaxy A21.

Nell’eventualità in cui non foste ancora sazi di offerte, ricordiamo essere presente anche l’ottimo Apple iPhone SE 2020, il medio di gamma da acquistare per entrare nell’ecosistema dell’azienda senza spendere cifre folli, disponibile nel periodo a 439 euro.

Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente nel nostro articolo.