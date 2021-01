Comet prova a spodestare i principali rivenditori di elettronica dai loro “troni virtuali”, lanciando un volantino che non si nasconde, ma sorprende per la grandissima qualità degli sconti effettivamente lanciati.

Alla base della campagna promozionale di Comet troviamo prima di tutto la possibilità di accedere agli stessi identici sconti anche dal sito ufficiale, ciò sta a significare che l’utente potrà acquistare da casa, ricevendo la merce a domicilio senza spendere nemmeno un centesimo, a patto che comunque abbia superato i 49 euro di spesa effettivi.

Comet: quali sono i migliori sconti del periodo

Con la commercializzazione del nuovo iPhone 12, tutti i rivenditori di elettronica hanno iniziato a scontare il buon vecchio iPhone 11, anche in questo caso troviamo la possibilità di acquistarlo con un esborso finale di 649 euro, in versione da 64GB di memoria interna, con annessa la solita garanzia legale di 24 mesi.

Chiaramente gli utenti possono affidarsi anche a prodotti Android, ma si dovranno accontentare di modelli relativamente economici, come Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A31, LG K42, Samsung Galaxy A20s, LG K22 o anche Oppo A15, i cui prezzi non andranno oltre i 300 euro.

Per approfondire la conoscenza di un volantino che non delude assolutamente le aspettative generali, potete affidarvi direttamente alle pagine che trovate inserite nel nostro articolo, ricordando che per gli acquisti potrete sia recarvi in negozio, che collegarvi al sito ufficiale dell’azienda, optando per la spedizione gratuita.