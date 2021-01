Euronics ha rinnovato il proprio volantino, portando alla luce nuovi sconti e prezzi bassi che possono davvero aiutare gli utenti a raggiungere i migliori prodotti in circolazione, spendendo sempre meno del previsto, sebbene porti con sé alcune limitazioni importanti.

Dopo una campagna promozionale diffusa globalmente sul territorio, la soluzione corrente è limitata ad alcuni punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, ciò sta a significare che per approfittare degli stessi sconti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita (non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale). Il Tasso Zero, se interessati, è presente, ma solo con il superamento di 299 euro di spesa.

Euronics: quali sono i nuovi sconti

Il volantino Euronics parte da alcuni dispositivi di fascia alta, tralasciando i nuovi Samsung Galaxy S21, poiché vengono proposti ai prezzi di listino, l’unico da acquistare pare essere il Samsung Galaxy S20 FE. Se non aveste mai sentito parlare prima, ricordiamo essere esattamente lo stesso identico Samsung Galaxy S20, ma condito con il processore Qualcomm Snapdragon 865, al posto dell’Exynos, ed in vendita a 549 euro.

Le alternative sono rappresentate da modelli più economici, i cui prezzi non superano i 400 euro, ed in particolare sarà possibile acquistare Oppo Reno 4Z, Oppo A72, Oppo A15, Vivo Y70, Vivo Y11s, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Mi 10T o Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Le pagine della campagna sono comunque riassunte qui sotto nel dettaglio.