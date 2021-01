Carrefour inizia oggi una campagna promozionale che è destinata a far parlare di sé, un’ottima soluzione con la quale gli utenti possono confrontarsi per cercare di raggiungere l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati.

Il volantino nasce per essere attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita disponibili sul territorio nazionale, non dovete dimenticarvi, infatti, che dal sito ufficiale non sarà possibile completare gli acquisti desiderati. Dall’altro lato della medaglia, apprezzabile la possibilità di potervici accedere ovunque sul territorio nazionale, senza limitazioni particolari.

Carrefour: ecco la lista delle nuove offerte

Le proposte legate alla tecnologia, ed inserite direttamente nel volantino carrefour, passano per l’incredibile Samsung Galaxy S20+, uno smartphone che ha sconvolto il pubblico per l’incredibile qualità generale, oggi viene finalmente proposto ad un prezzo più accessibile, data la presenza sul mercato dei nuovi Galaxy S21. Gli interessati potranno spendere solamente 599 euro per il suo acquisto, in versione completamente no brand e con 128GB di memoria interna.

In alternativa sono disponibili prodotti più economici, questi sono Samsung Galaxy A51 a 249 euro, Galaxy A41 a 199 euro, Galaxy A31 a 179 euro, Galaxy A21s a 149 euro, Alcatel 1SE 2020 a 79 euro, Alcatel 1B a 59 euro, per finire con Oppo Reno 4Z a 299 euro, iPhone SE 2020 a 399 euro, Motorola E6s a 99 euro, Oppo A1s a 139 euro, Motorola G9 Play a 159 euro, Oppo A72 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 179 euro o similari.

Tutte le informazioni del caso sono riassunte nelle pagine che abbiamo inserito dettagliatamente qui sotto.