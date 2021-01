Bennet sa come catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori, per l’occasione l’azienda ha deciso di lanciare una nuova campagna promozionale fortemente interessante, condita con prezzi sempre più bassi e sconti mai visti prima d’ora.

Il risparmio è notevole su ogni singolo prodotto che si andrà ad acquistare, anche se è importante ricordare che non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, bensì vi troverete costretti a recarvi, entro il 3 febbraio 2021, personalmente in negozio per completare le compravendite. Ogni prodotto viene comunque commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed inversione sbrandizzata.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, scoprirete gratis i codici sconto Amazon, ed avrete tutte le informazioni del caso.

Bennet: la lista delle offerte si allunga moltissimo

Il miglior prodotto in promozione da Bennet è anche uno dei più richiesti in assoluto, parliamo dell’ottimo iPhone 12 Mini di ultima generazione, proprio appena presentato sul mercato, in vendita alla cifra finale di 789 eruo, con 128GB di memoria interna.

Volendo invece acquistare un prodotto con sistema operativo Android, l’occhio cade direttamente su Huawei Y5P a 89 euro, Oppo A53s a 169 euro, ma anche Realme 7 a 189 euro o Samsung Galaxy A51 proposto alla cifra finale di 219 euro.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi aspetta da Bennet, poiché l’azienda ha comunque deciso di scontare anche interessanti televisori appena resi disponibili sul mercato, e prodotti similari.

Per una maggiore comodità nella visione generale degli sconti del volantino, potete decidere di aprire subito le pagine che trovate nel nostro articolo, scoprirete da vicino i singoli prezzi.