Esselunga ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale di punta, lanciando per tutti una soluzione molto interessante, e ricchissima di soddisfazioni per coloro che proprio vogliono raggiungere ottimi prodotti, al giusto prezzo finale di vendita.

Alla base del volantino corrente troviamo la cosiddetta offerta tech, ovvero un unico sconto applicato direttamente sul singolo modello di tecnologia, in versione però limitata. E’ importante ricordare che il quantitativo di scorte effettivamente disponibile in negozio non sarà elevato, ma obbligherà il consumatore ad una rapida scelta, onde evitare di restarne tagliato fuori.

Esselunga: quali sono gli sconti

Lo sconto più importante del volantino Esselunga è stato applicato sull’Oppo A72, uno smartphone che fa della batteria e del display i propri punti di forza, proponendosi al pubblico ad un prezzo che si aggira attorno ai 169 euro, in versione no brand con allegati 128GB di memoria interna espandibili tramite microSD.

Le specifiche tecniche su cui puntare sono proprio le suddette, un buonissimo display AMOLED da 6.5 pollici, con annessa una batteria capiente, da 5000mAh e con ricarica rapida. Gli handicap più importanti riguardano sicuramente un processore non particolarmente performante, e purtroppo soli 4GB di RAM, per il resto il comparto fotografico lo possiamo perfettamente considerare nella media per la fascia di posizionamento.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Esselunga, dovete collegarvi il prima possibile al sito ufficiale, ricordatevi, è in scadenza il 27 gennaio 2021, ma le scorte potrebbero essere terminate anzitempo.