Il prossimo aggiornamento gratuito per il gioco di successo per Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons è stato annunciato e arriverà molto presto. L’aggiornamento gratuito arriverà per Nintendo Switch domani giovedì 28 gennaio, e l’attrazione principale – l’evento “Festivale” – inizierà il 15 febbraio.

Tutte le novità sull’aggiornamento in arrivo

L’evento Festivale inizia il 15 febbraio quando Pave arriva sulla tua isola per “inaugurare un po ‘di coriandoli e spirito carnevalesco”. Durante la giornata, i giocatori possono catturare le piume con la loro rete e scambiarle per imparare i passi di danza. Se vedi una piuma arcobaleno, ti consigliamo di provare più duramente per catturarla, ha detto Nintendo.

L’aggiornamento aggiunge anche nuove reazioni per Festivale, e puoi acquistarle tramite il Viva Festival Reaction Set da Nook’s Cranny. Viene fornito con le reazioni Feelin ‘It, Let’s Go, Viva e Confetti. Queste reazioni sono in vendita solo per un tempo limitato.

Nintendo aggiungerà anche nuovi vestiti a New Horizons il 1 ° febbraio sotto forma di abiti speciali Festivale che puoi indossare per “dare il via al ritmo di Festivale con stile”.

Ci saranno anche più articoli stagionali disponibili per l’acquisto, inclusi cuori di cioccolato e mazzi di fiori a forma di cuore per San Valentino (disponibili dall’1 al 14 febbraio), insieme ad altri articoli per Groundhog Day e il Super Bowl, ma questi non sono stati dettagliati a lungo.

Evento Festivale – Senti il ​​caldo con il colorato evento Festivale pieno di piume danzanti e volanti! Il 15 febbraio, Dancer Pavé arriverà nella piazza della tua isola per inaugurare un po ‘di coriandoli e spirito carnevalesco. Il giorno dell’evento puoi catturare piume colorate che galleggiano sulla tua isola con la tua rete e scambiarle con Pavé per ricevere in cambio un appassionato numero di danza. Le piume arcobaleno sembrano essere uno spettacolo particolarmente raro, quindi assicurati di prenderle e scambiarle con Pavé. Invita gli amici nella tua isola o visita la loro per partecipare insieme ai festeggiamenti.

– Senti il ​​caldo con il colorato evento Festivale pieno di piume danzanti e volanti! Il 15 febbraio, Dancer Pavé arriverà nella piazza della tua isola per inaugurare un po ‘di coriandoli e spirito carnevalesco. Il giorno dell’evento puoi catturare piume colorate che galleggiano sulla tua isola con la tua rete e scambiarle con Pavé per ricevere in cambio un appassionato numero di danza. Le piume arcobaleno sembrano essere uno spettacolo particolarmente raro, quindi assicurati di prenderle e scambiarle con Pavé. Invita gli amici nella tua isola o visita la loro per partecipare insieme ai festeggiamenti. Nuove reazioni : se vuoi esprimere il tuo entusiasmo per Festivale, ora avrai una gamma di nuove reazioni tra cui scegliere. Il Viva Festival Reaction Set può essere acquistato con Bells in-game dallo scaffale di Nook’s Cranny per un periodo limitato e include Feelin ‘It, Let’s Go, Viva e Confetti.

: se vuoi esprimere il tuo entusiasmo per Festivale, ora avrai una gamma di nuove reazioni tra cui scegliere. Il Viva Festival Reaction Set può essere acquistato con Bells in-game dallo scaffale di Nook’s Cranny per un periodo limitato e include Feelin ‘It, Let’s Go, Viva e Confetti. Nuovi vestiti – A partire dal 1 ° febbraio, l’abbigliamento Festivale sarà disponibile presso il negozio Able Sisters per un periodo limitato. Ora puoi dare il via al tuo Festivale con stile con questi look alla moda!

– A partire dal 1 ° febbraio, l’abbigliamento Festivale sarà disponibile presso il negozio Able Sisters per un periodo limitato. Ora puoi dare il via al tuo Festivale con stile con questi look alla moda! Articoli stagionali : assicurati di tenere d’occhio gli articoli stagionali al Nook Stop nei Servizi per residenti e tramite Nook Shopping. Festeggia la stagione sentimentale con cuori di cioccolato e mazzi di fiori a forma di cuore, che saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 1 ° febbraio e fino al 14 febbraio. Ci saranno anche altri articoli relativi a Groundhog Day e Big Game Celebration disponibili per alcuni periodi durante il mese di gennaio e febbraio!

Un altro aggiornamento per New Horizons dovrebbe arrivare a marzo, quindi il popolare gioco crescerà e si espanderà ulteriormente per tutto il 2021. La fine del nuovo trailer sembra suggerire che l’aggiornamento di marzo sarà incentrato su Mario o sul più ampio Regno dei Funghi. Nintendo aveva precedentemente confermato che una linea di mobili a tema Mario arriverà su New Horizons questo marzo per celebrare il 35 ° anniversario della serie Super Mario.

Inoltre, Nintendo rilascerà il Pacchetto Collaborazione Sanrio di Animal Crossing nei negozi Target negli Stati Uniti a partire dal 26 marzo. Questo pacchetto da $ 6 USD include tutte e sei le carte Amiibo della serie Sanrio Collaboration. Le carte possono essere utilizzate in New Horizons per sbloccare poster speciali di Animal Crossing x Sanrio per la tua casa. Le schede funzionano anche con altri “giochi compatibili”, ma Nintendo salva le specifiche per dopo.

New Horizons ha venduto più di 26 milioni di copie al 30 settembre, secondo gli ultimi dati di Nintendo. Il numero è sicuramente cresciuto durante la stagione degli acquisti natalizi e un nuovo numero di vendite per il gioco dovrebbe essere divulgato quando Nintendo annuncerà il suo prossimo rapporto sugli utili il 1 ° febbraio.