Chi non riesce più a fare a meno di trascorrere ore ed ore a giocare ad Animal Crossing: New Horizons? Del resto, come si potrebbe anche solamente pensare di prendere una pausa quando questo titolo riesce sempre a sorprenderci con contenuti nuovi e variegati.

Dopo aver parlato di aggiornamenti e nuove funzionalità, questa volta ci concentreremo su una funzionalità forse ancora troppo sottovalutata, ma che può essere di grande aiuto per trovare un po’ di ispirazione per costruire nuove aree sulla nostra isola. Parliamo dei codici sogno, e della possibilità – recentemente introdotta – di viaggiare verso nuove isole sognando e incontrando Sonia.

Poter visitare altre isole che non appartengono agli utenti della propria lista amici implica dover cercare codici sogno o chiederli nelle community online. Fortunatamente, su Twitter, Discord e Facebook si riesce a reperire codici sogno molto facilmente, grazie a degli elenchi o ad una semplice richiesta in gruppi/canali dedicati.

Come utilizzare la funzione sogno?

È molto semplice: basterà utilizzare un qualsiasi letto (o il letto speciale che Sonia ti ha dato quando hai scaricato l’aggiornamento). Ovviamente, è importante sapere che devi essere in possesso di un abbonamento Nintendo Switch Online per poter utilizzare questa funzione. Il letto deve essere a casa tua (non quello di un villager o di un’altra isola), usalo e clicca sulla voce “Voglio dormire”.

Sonia ti permetterà di caricare la tua isola nei sogni, così che altre persone possano visitarla sognando, o visitare un’altra isola inserendo il codice sogno di riferimento o un’isola casuale, senza dover dunque inserire alcun codice (ma chissà dove andrai a finire!). Sappi che i visitatori non saranno in grado di modificare nulla della tua isola o lasciare oggetti, poiché questa funzionalità è dedicata esclusivamente all’esplorazione.