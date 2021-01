Per molti italiani il mese di gennaio significa una sola cosa: pagare il Bollo Auto. Il sito ufficiale dell’Aci offre un sistema molto pratico e veloce per calcolare l’importo esatto del bollo auto, tenendo anche conto della regione di riferimento. Ma prima di correre a versare la quota dovuta, sappi una cosa: quest’anno anche con il pagamento della tassa automobilista potrai beneficiare del Cashback.

Il versamento del bollo auto presso una tabaccheria o un qualsiasi punto vendita autorizzato attraverso bancomat, carta di credito o un’app per i pagamenti elettronici, infatti, dà diritto a ricevere un rimborso del 10%, così come previsto dal Cashback di Stato. Ricordiamo che per aderire al Cashback è necessario scaricare ed iscriversi all’app IO e che, per ogni periodo, si può ottenere un rimborso massimo di 150 euro, pari a 300 euro all’anno. Mentre il rimborso massimo per ogni transazione è di 15 euro.

Anche quest’anno, inoltre, cittadini che presentano determinate condizioni possono richiedere l’esonero. Questi sono i cittadini che presentano gravi condizioni di disabilità (come non vedenti, sordi, o persone affette da pluriamputazioni o con ridotte e limitate capacità motorie); oppure chi è in possesso di specifiche categorie di autovetture (auto elettriche che hanno meno di cinque anni di vita, auto storiche immatricolate almeno trenta anni fa, oppure auto ibride acquistate durante il 2019).

E per il Canone Rai?

Nessuna novità per il Canone Rai. Anche per questo anno ha un costo di novanta euro che viene automaticamente addebitato in dieci rate mensili nelle bollette luce, da gennaio ad ottobre. Anche in questo caso esistono delle classi di persone che possono beneficiare dell’esonero. Queste sono: