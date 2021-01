Molti abbonati Netflix non vedono l’ora che arrivi il momento de La Casa di Carta 5. Nell’attesa però ci sono 4 serie tv davvero fantastiche. Uno tra questi titoli, in arrivo a Marzo, è da non perdere.

Quattro serie tv Netflix da non perdere in attesa de La Casa di Carta 5

Tutti gli appassionati sono in attesa almeno della data di uscita della nuova stagione de “La Casa di Carta 5”. Intanto però a marzo uscirà una nuova serie dal titolo “Sky Rojo” realizzata dagli stessi produttori de La Casa di Carta. Questo progetto lo hanno soprannominato “pulp latino” anticipandone quindi i contenuti davvero emozionanti e adrenalinici. Di conseguenza ci si aspetta una serie che promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo.

“Con Sky Rojo cerchiamo come sempre ritmo e un’azione frenetica garantita dalla scansione degli episodi che durano 25 minuti per sottolineare il dinamismo della trama sempre tesa tra la fuga e la corsa alla sopravvivenza. Nel terzo atto di un film o di un episodio, tutta l’energia accumulata nelle parti precedenti converge e lo spettatore assiste all’esplosione più effervescente dei conflitti narrati in una storia. Noi abbiamo deciso di fare un terzo atto costante e di trasformare tutta la narrazione in un vortice di frenesia”. Questo è quanto ha dichiarato Alex Pina.

Anche il mese di febbraio promette bene in quanto a serie in uscita su Netflix. Programmata per il 3 febbraio c’è “L’estate in cui imparammo a volare“. Una storia incredibile di due amiche in tre decenni. Questa serie tv Netflix è basata sul bestseller di Kristin Hannah.

Due serie da vedere immediatamente

Sono due le serie già presenti nel catalogo Netflix che si possono vedere già da subito. Anche perché queste hanno sollevato alcune polemiche e quindi meritano di essere viste.

Uno dei titoli già tra le top ten di tutto il mondo è “Lupin“. Nonostante le insensate iniziali polemiche per la scelta di un Arsenio Lupen di colore, ha raggiunto alti livelli di gradimento. È una produzione francese che sta raccogliendo numerosi consensi. La trama avvincente combina sapientemente il dramma alle avvincenti dinamiche del poliziesco e dei thriller con bande di criminali.

Altra serie che sta suscitando polemiche è “SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano“, l’omonima docu-serie del paese che ospita la tanto discussa comunità. Prodotta da Netflix segue le testimonianze di chi ha vissuto in questa comunità di recupero per tossicodipendenti, ripercorrendo le vicende di Vincenzo Muccioli, un uomo che ha fatto molto parlare di sé.

Ecco un po’ di titoli Netflix che ammorbidiranno la snervante attesa della data di uscita de La Casa di Carta 5.