È ufficiale, La casa di Carta 5 è già in produzione. Un successo dietro l’altro dopo che è stata acquistata dal colosso dello streaming. Netflix ha infatti regalato forti emozioni a tutti coloro che hanno guardato tutto d’un fiato le quattro stagioni di questa fortunata serie. Ecco le anticipazioni, le novità e la data di uscita della quinta stagione.

La casa di Carta 5: anticipazioni sulla data di uscita

A causa dell’emergenza Covid-19, Netflix aveva dovuto fermare tutte le sue produzioni vedendosi così costretto a rimandare diverse uscite già annunciate e tanto attese. Da qui ecco a caduta libera le news della serie La Casa di Carta 5 che ogni giorno riempiono le pagine internet. Molte arrivano proprio dal cast degli attori.

Ma quando uscirà La Casa di Carta 5? Al momento purtroppo non ci sono notizie certe. Si pensa almeno entro la prima metà del 2021. Non c’è ancora certezza, ma la notizia sicura è che tra luglio e agosto di quest’anno il cast era tornato a lavorare sul set. Quindi non dovrebbe tardare.

Novità sulla trama della nuova stagione e possibile stagione 6

Non ci sono anticipazioni in merito alla nuova stagione. Si possono solo intuire vedendo come è andata a finire la quarta che ha lasciato con il fiato sospeso tutti gli spettatori. La Casa di Carta 4 termina con il triste addio a Nairobi, uccisa da Gandía, mentre Lisbona si è riunita alla banda nella Banca di Spagna. Intanto per il Professore le cose si mettono male perché Alicia Sierra scopre il suo nascondiglio trovandosi faccia a faccia con lui.

Da come è terminata la precedente stagione, La Casa di Carta 5 si svolgerà ancora all’interno della Banca di Spagna dove la banda continua la sua corsa alla fusione dell’oro ignari del pericoloso incontro che tiene sotto scacco il Professore.

Sembra non mancheranno dei flashback per Berlino e Tatiana, ma non si sa ancora come si intrecceranno nella fitta trama che La Casa di Carta 5 regalerà ai suoi fans. Ci saranno sicuramente colpi di scena. Forse proprio uno è stato spoilerato da Naiwa Nimri l’attrice che interpreta Alicia Sierra.

Pare che La Casa di Carta 5 sia il finale di stagione, ma non si sa mai, potrebbe nascere anche una sesta. Si parla anche di un possibile spin-of e di un remake sudcoreano. Una cosa è certa: per vedere tutta la stagione 5 de La Casa di Carta occorre abbonarsi ad uno dei pacchetti offerti da Netflix, la “casa”ufficiale di questa serie.