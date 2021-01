In quest’ultima parte di Gennaio, c’è una novità per i clienti di Iliad. Rispetto a quelle che erano le attese, il provider francese ha infatti confermato la Giga 70, in ordine di tempo la sua ultima tariffa low cost. La ricaricabile, che doveva essere disponibile sino allo scorso 21 Gennaio, come si evince anche dal sito ufficiale, sarà disponibile a tempo illimitato anche nelle settimane a venire

Iliad conferma la Giga 70 ed il 5G è sempre a costo zero

La conferma della Giga 70 non cambia i contenuti ed i servizi per gli abbonati. Tutti coloro che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Come sempre, l’attivazione può essere opzionata attraverso sito internet ufficiale o attraverso un punto vendita di Iliad sul territorio italiano.

L’attivazione della Giga 70 garantisce per i clienti di Iliad un importante servizi extra. Il bundle, infatti, sponsorizza la presenza del 5G come punto di forza della medesima ricaricabile. L’utilizzo delle reti internet di nuova generazione per coloro che scelgono la promozione con 70 Giga sarà completamente a costo zero.

Proprio nel 2021, Iliad farà partire in via definitiva la sua sperimentazione per le nuove linee internet. Già nel corso di questa prima parte dell’anno, la tecnologia è presente in ben 21 città del paese. Per ora Iliad copre con il suo 5G alcune aree centrali dei capoluoghi nazionali (si segnalano Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna). Già a partire dall’estate, il 5G potrebbe arrivare anche nelle aree più periferiche.