Gli sconti fissi fanno capolino nel volantino Expert, intitolato OrangeBest, ed effettivamente disponibile in ogni punto vendita sparso sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto ovunque, in tal modo ognuno di noi potrà accedere agli stessi identici prezzi, senza distinzioni particolari.

In aggiunta a tutto questo, da notare la possibilità di acquisto anche dal sito ufficiale, con però la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, per questo si raccomanda di prestare la massima attenzione nel momento in cui si deciderà il da farsi. E’ presente, nel caso in cui foste interessati, il Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi in 20 mesi, nonché ovviamente TAN e TAEG fissi allo 0%.

Expert: con gli OrangeBest non si scherza

La base del volantino Expert è rappresentata dagli sconti fissi, ovvero dalla possibilità di godere di riduzioni prestabilite, a partire dal listino del momento. Con questa concezione di sconti, gli utenti potranno godere del 25% sull’acquisto di un elettrodomestico, di un climatizzatore o di un prodotto del segmento casalinghi, al secondo posto nella scala delle riduzioni si posizionano i televisori, con il 20% di sconto sui prodotti il cui prezzo supera i 599 euro, per finire purtroppo con un piccolissimo 10% sulla telefonia (tra i modelli elencati in negozio o sul volantino).

Per l’insieme delle offerte Expert, non dovete fare altro che andare direttamente sul sito ufficiale, troverete ogni singolo sconto ed i prezzi che potrete raggiungere.