Il volantino Unieuro è stato attivato in questi giorni solamente sul sito ufficiale dell’azienda, dopo la scadenza del Fuoritutto nel corso di ieri, per questo motivo gli utenti non potranno approfittare degli stessi identici prezzi anche in negozio o nei punti vendita collegati.

Come sempre accade, la spedizione è da ritenersi gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza, o comunque da ciò che effettivamente verrà acquistato. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nel negozio stesso, e con l’aggiunta della versione no brand, ciò sta a significare che tutti gli aggiornamenti verranno rilasciati dal produttore, non da un operatore specifico.

Unieuro: le offerte sono molto interessanti

I migliori smartphone in promozione rientrano tra Galaxy A10 a 119 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Apple iPhone 11 a soli 689 euro (modello con 64GB di memoria interna), Samsung Galaxy Note 10 Lite a 419 euro, Galaxy A51 a 249 euro, Galaxy A21s a 169 euro, xiaomi Redmi Note 9 a 189 euro, Huawei P40 Lite E a 139 euro, Xiaomi Mi 10T lite a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Oppo A72 a 189 euro, Motorola Edge a 379 euro, Moto G 5G a 219 euro o Realme 7 Pro a 299 euro.

Sfogliando il sito internet si possono trovare tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, il consiglio è di aprire le pagine che trovate a questo link e controllare di persona. Nel momento in cui avrete individuato il modello di interesse, effettuate una ricerca, in alcune occasioni colorazioni differenti hanno prezzi minori.