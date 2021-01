Ogni volta che si avvicina il weekend gli utenti si pongono la stessa domanda: dove giocherà oggi la mia squadra del cuore? Su Sky o su DAZN? Quest’ultima, nota azienda che si occupa di TV a pagamento in live streaming, è stata in grado di prendere quota in Italia negli ultimi anni.

Il suo metodo di trasmissione, innovativo quanto difficile da concepire per chi era abituato alla solita antenna parabolica, è ormai diventato parte integrante del discorso calcistico. La Serie A TIM, così come tante altre competizioni europee ed altri sport, e ora anche se solo in parte affare di DAZN. Tutti possono ottenere la visione degli eventi 24 ore su 24 semplicemente pagando un abbonamento di 9,99 € al mese. Nel frattempo in basso trovate la lista al completo con tutti gli eventi calcistici che avranno luogo questa domenica nel campionato italiano, con una breve panoramica su tutte le partite che la Juventus giocherà in esclusiva prossimamente sulle reti DAZN.

DAZN: tutte le partite in esclusiva, ecco quali saranno con orari e competizioni

24 gennaio, ore 12:30: Juventus – Bologna , Serie A TIM

, Serie A TIM 24 gennaio, ore 13: Chelsea – Luton Town, FA Cup

FA Cup 24 gennaio, ore 15: Genoa – Cagliari , Serie A TIM

, Serie A TIM 24 gennaio, ore 15: Lecce – Empoli, Serie BKT

Inoltre tutti coloro che tifano Juventus possono sapere già adesso quali saranno i prossimi match della Signora in esclusiva su DAZN:

Sabato 27 febbraio, ore 20:45: Hellas Verona – Juventus , Serie A TIM

, Serie A TIM Sabato 6 marzo, ore 20:45: Juventus – Lazio , Serie A TIM

, Serie A TIM Sabato 3 aprile, ore 18: Torino – Juventus, Serie A TIM.

Inoltre da non perdere tutti contenuti esclusivi da guardare quando si desidera: interviste, speciali, profili dei protagonisti di questa stagione