DAZN: la programmazione al completo per Serie A, Liga ed FA Cup

DAZN comincia oggi con i suoi eventi calcistici, i quali per tutto il fine settimana si susseguiranno vedendo anche partite molto interessanti. Ovviamente gli eventi in questione non riguarderanno solo ed unicamente il campionato italiano, ma andranno anche in altre parti d’Europa.

Ricordiamo infatti che DAZN detiene i diritti parziali della Serie A TIM e totali per tutti gli altri campionati come quello spagnolo, francese e inglese. Ecco dunque un programma intero con la scaletta nel dettaglio di tutti gli incontri che gli utenti potranno seguire a 9,99 € al mese.

DAZN: ecco il calendario completo del fine settimana che parte oggi

21 gennaio, ore 19: Valencia – Osasuna , LaLiga Santander

21 gennaio, ore 21:30: Eibar – Atletico Madrid , LaLiga Santander

22 gennaio, ore 20:45: Chorley – Wolverhampton , FA Cup

22 gennaio, ore 21: Virtus Entella – Pisa , Serie BKT

22 gennaio, ore 21: Paris Saint Germain – Montpellier , Ligue 1 Uber Eats

22 gennaio, ore 21: Levante – Valladolid , LaLiga Santander

23 gennaio, ore 14: Ascoli – Chievo , Serie BKT

23 gennaio, ore 14: Cosenza – Pordenone, Serie BKT

23 gennaio, ore 14: Frosinone – Reggina , Serie BKT

, Serie BKT 23 gennaio, ore 14: Reggiana – LR Vicenza, Serie BKT