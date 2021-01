Il gestore WindTre ha aggiornato il suo listino offerte rivolto ai clienti che intendono effettuare il trasferimento del numero da Iliad o da uno degli operatori virtuali indicati. Adesso i clienti in questione avranno a disposizione nuove offerte che potranno essere attivate esclusivamente online, accedendo alla sezione “Offerte Per Te” presente sul sito ufficiale dell’operatore WindTre.

WindTre: nuove offerte per i clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità!

Le nuove offerte proposte dal gestore WindTre ai clienti Iliad e MVNO questo mese sono:

la WindTre Go 50 Fire Plus Digital

la WindTre Go 50 Star Plus

la WindTre Go 50 Special Plus

Le nuove offerte WindTre appena elencate mantengono invariate le soglie di minuti, SMS e Giga precedente proposte ai nuovi clienti. Infatti, continuano ad offrire ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

L’attivazione delle offerte può avvenire soltanto in relazione al gestore da cui si trasferisce il numero. La WindTre Go 50 Fire Plus Digital, infatti, è rivolta esclusivamente ai clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO a un costo di 6,99 euro al mese. La WindTre Go 50 Star Plus, invece, può essere attivata soltanto dai clienti Iliad a un costo di 7,99 euro al mese. Infine, la WindTre Go 50 Special Plus è disponibile soltanto per i clienti Lyca Mobile a un costo di 9,99 euro al mese.

Anche le nuove offerte potranno essere attivate dai clienti gratuitamente. WindTre non richiederà alcuna spesa di attivazione e continuerà a includere nel prezzo i suoi servizi aggiuntivi, come: la navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica e l’SMS di ricevuta di ritorno.