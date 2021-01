L’operatore WindTre ormai da tempo mantiene invariato il suo listino offerte operator attack continuando così a proporre le sue migliori tariffe ai clienti Iliad e MVNO. L’intento del gestore, dunque, sembra essere ancora quello di convincere gli utenti con attiva una SIM presso uno dei suoi principali rivali ad effettuare il trasferimento del numero e a tal fine dedica loro delle offerte con 50 GB a partire da soli 5,99 euro al mese.

WindTre: offerte operator attack a partire da soli 5,99 euro al mese!

Le offerte operator attack del gestore WindTre attualmente presenti in listino appartengono al pacchetto WindTre Go 50 e permettono tutte di ricevere contenuti identici. I nuovi clienti del gestore, infatti, a prescindere dalla tariffa richiesta hanno la possibilità di ottenere mensilmente:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

In base all’operatore da cui si trasferisce il numero sarà possibile attivare una delle opzioni proposte dal gestore. I clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO, infatti, avranno la possibilità di attivare la WindTre Go 50 Top Plus, che prevede un costo di rinnovo di 5,99 euro al mese. I clienti Iliad, invece, potranno attivare la WindTre Go 50 Fire Plus, che richiede una spesa di 6,99 euro al mese. Infine, i clienti Lyca Mobile, potranno procedere con l’attivazione della tariffa WindTre Go 50 Special Plus, che prevede una spesa di 9,99 euro al mese.

Le offerte operator attack WindTre non prevedono costi di attivazione e possono essere richieste tutte attraverso il sito ufficiale dell’operatore, che consente di ricevere la nuova SIM direttamente a casa gratuitamente.