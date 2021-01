Iliad: 50 giga in 5G per gli utenti al solito prezzo e fibra in arrivo

Tutti gli utenti che scelgono Iliad lo fanno per risparmiare ma anche per avere tanti contenuti a disposizione. Oltre a queste due facoltà che risultano essere l’essenza del modus operandi dell’azienda, c’è poi anche una discreta qualità.

I dati lasciano infatti intendere quanto Iliad sia cresciuto anche dal punto di vista della ricezione. Il noto gestore proveniente dalla Francia è stato in grado di incrementare le sue potenzialità anche sotto questo aspetto, il quale non fa altro che rendere giustizia ad una strategia fin dal primo momento gestita al meglio. Chiunque volesse passare a Iliad può ancora fondarsi sulla solita, la quale al suo interno offre tutto senza limiti e 50 giga fino alla velocità del 5G. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre.

Nel frattempo il punto del discorso riguarda sempre più l’arrivo della fibra ottica, la quale vedrà la luce a partire dalla prossima estate.

Iliad: ecco tutte le informazioni rilasciate dall’azienda in merito all’arrivo della fibra

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese.

La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.