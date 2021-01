Iliad: ancora un giorno per la Flash 70 con soli 9,99 euro al mese

Sarebbe davvero molto complicato spodestare un gestore come Iliad che in questo momento sta scrivendo pagine importanti della telefonia italiana. Mai nessuno in così poco tempo era riuscito ad accaparrarsi il favore della critica, ottenendo oltre 6 milioni di utenti in poco più di due anni di operato.

Di certo non sarebbe potuto essere altrimenti viste le grandi offerte lanciate dal gestore, il quale non ha avuto timore di fallire. Tanti contenuti e soprattutto i prezzi molto bassi hanno reso il castello di Iliad insormontabile, fino a far arrivare l’azienda al quarto posto. In questo momento la concorrenza però sta cercando di adeguarsi e di tutta risposta il provider proveniente dalla Francia è stato in grado di sorprendere ancora una volta. Sul sito ufficiale infatti è disponibile ancora per due giorni la celebre offerta da 70 giga, quella che costa meno di 10 €.

Iliad: avete ancora qualche giorno per sottoscrivere l’offerta migliore di sempre del gestore

Da quando vivi ad opera in Italia risulta essere la prima scelta degli utenti nel momento in cui arriva il pensiero di cambiare provider. Ora come ora c’è un’offerta davvero interessante, la quale risponde al nome di Flash 70.

Questa soluzione è disponibile per un periodo di tempo limitato, per la precisione ancora per due giorni. La promo è venuta fuori ancora una volta qualche settimana fa, dopo aver fatto capolino nei mesi passati. Al suo interno sono racchiusi minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga in 5G ogni mese. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.