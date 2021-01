Le migliori offerte WindTre di questo mese sono senza alcun dubbio quelle proposte dal pacchetto WindTre Go, rivolto esclusivamente agli utenti che decidono di trasferire il loro numero da un altro gestore. Le tariffe proposte dal pacchetto in questione prevedono tutte le stesse soglie di Giga, minuti ed SMS ma il costo di rinnovo cambia e ognuna è dedicata a una fascia ben precisa di utenti definita in base all’operatore di provenienza. Scopriamo, quindi, quale offerta attivare effettuando il trasferimento del numero e i costi da sostenere!

Tariffe WindTre Go 50: quale attivare effettuando la portabilità!

Le tariffe proposte dal pacchetto WindTre Go 50 possono essere attivate esclusivamente online e soltanto dagli utenti che intendono trasferire il loro numero. Il gestore non richiede nessuna spesa di attivazione e permette di sostenere i costi di rinnovo tramite credito residuo, inoltre consente di ottenere gratuitamente anche alcuni servizi extra.

I nuovi clienti del gestore hanno a disposizione tre offerte che permettono di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

La versione più economica è la WindTre Go 50 Top Plus, che prevede un costo di rinnovo di soli 5,99 euro al mese e può essere attivata da tutti i clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO. Segue la WindTre Go 50 Fire Plus, che prevede una spesa di rinnovo di 6,99 euro al mese ed è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad. Infine, si ha l’offerta WindTre Go 50 Special Plus che ha un costo di 9,99 euro al mese ed è dedicata ai clienti Lyca Mobile.