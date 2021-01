Se hai mai tentato una rapina in Grand Theft Auto, allora sarai felice di sapere che un nuovo brevetto di GTA 6 annuncia un IA migliorata per quanto riguarda i giocatori controllati dal computer. Il brevetto, intitolato “Sistema e metodo per la navigazione virtuale in un ambiente di gioco”, descrive un sistema che migliorerebbe la consapevolezza della situazione dell’IA, specialmente durante la guida.

Archiviato dal direttore associato della tecnologia di Rockstar David Hynd e dal principale programmatore AI Simon Parr, il brevetto consentirebbe agli NPC di guardare oltre gli oggetti nelle loro immediate vicinanze e introdurre una tecnologia che consentirebbe loro un maggiore senso di anticipazione e profili di guidatore unici.

GTA 6: non ci sono ancora dettagli ufficiali rilasciati da Rockstar

Le strade in giochi come GTA sono spesso collegate tra loro in punti chiave e qui descritte come “nodi stradali”. Con la nuova tecnologia brevettata, un guidatore potrebbe “definire le proprie caratteristiche specifiche per l’attraversamento dei nodi stradali”. In altre parole, i conducenti potrebbero reagire in modo diverso a seconda degli eventi specifici che si verificano sui nodi intorno a loro.

Ad esempio, vedendo un ingorgo potrebbero formulare un altro percorso o evitare una strada con terreno insidioso, a seconda del loro profilo. I limiti di velocità potrebbero essere rispettati dinamicamente e gli oggetti non in movimento, come i lampioni o gli incidenti stradali, potrebbero essere riconosciuti e affrontati di conseguenza.

Il brevetto prende in considerazione anche abilità di guida più generali, come una migliore comprensione della manovrabilità del veicolo quando si muove alla massima velocità e i tempi di frenata, per un’esperienza su strada complessivamente più realistica. Come sempre, é giusto far notare che un brevetto non significa che vedremo necessariamente questa caratteristica nel gioco.

Per ora, Grand Theft Auto 6 rimane una semplice voce, senza alcun annuncio noto della societá. Nel frattempo, Rockstar si concentra sul portare una build di nuova generazione di Grand Theft Auto 5 su PS5 e Xbox Series X.