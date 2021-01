Il volantino Esselunga raccoglie le migliori occasioni che tutti gli utenti possono sfruttare in un determinato periodo, anche a gennaio l’azienda torna a fare sentire la propria voce nella rivendita dell’elettronica di consumo con la sua classica offerta tech.

La riduzione applicata risulta essere valida solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia. Le scorte purtroppo sono limitate, ciò sta a significare che sebbene la campagna abbia validità prolungata, potrebbero terminare prima del previsto (e non vengono rifornite).

Esselunga: quali sono i migliori prezzi

I migliori prezzi su cui gli utenti devono necessariamente fare affidamento, passano per l’ottimo Oppo A72, uno smartphone che prevede buone prestazioni generali, in vendita a soli 169 euro, in versione no brand e con la garanzia di 24 mesi.

La memoria interna corrisponde a 128GB, è possibile comunque espanderla tramite microSD, senza dimenticarsi dell’ottimo display AMOLED da 6.5 pollici (la risoluzione è il FullHD+), con la batteria da 5000mAh ed i 4 sensori nella parte posteriore.

Le note negative invece sono rappresentate da 4GB di RAM e da un processore MediaTek non particolarmente performante; per il resto il terminale si comporta molto bene, e permette di godere di complessive prestazioni di alto livello.

Il volantino Esselunga, nel caso in cui ne abbiate bisogno, può essere sfogliato direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando le varie limitazioni descritte in precedenza nell’articolo.