Trony apre le porte del proprio negozio ai tantissimi sconti a cui gli utenti possono pensare di accedere, infatti è prevista una riduzione importante sui migliori prodotti in circolazione, a patto che comunque siate disposti a recarvi in negozio.

Avete capito bene, in netto contrasto con le soluzioni di Euronics, Unieuro e MediaWorld, in questo caso il volantino risulta essere stato attivato solamente in poche regioni del paese, quali sono Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Toscana, con validità fissata fino al 27 gennaio 2021. La base della campagna si poggia sul solito Tasso Zero, richiedibile nel momento in cui verranno effettivamente spesi più di 199 euro.

Trony: gli sconti vi faranno impazzire

L’attenzione di Trony si è riversata interamente sulla fascia alta del mercato della telefonia mobile, con un focus importante sul brand Samsung, qui possiamo scorgere soluzioni estremamente interessanti, a prezzi da non perdere di vista. Tra le migliori spiccano il Samsung Galaxy S20+, in promozione a soli 699 euro, passando anche per un Galaxy S20 Ultra 5G da 999 euro, oppure il più economico Samsung Galaxy S20 FE, proposto effettivamente a 569 euro.

Naturalmente il volantino non è dominato esclusivamente dai prodotti del brand, ma permetterà di accedere anche a soluzioni del calibro di uno Xiaomi Redmi Note 9 Pro, proposto a 249 euro, per finire con Motorola E7+, Motorola E6 Play o anche Samsung Galaxy A20e.

I dettagli dell’intera campagna promozionale sono disponibili in esclusiva qui sotto nell’articolo stesso.