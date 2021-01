A causa delle molteplici distrazioni quotidiane, spesso può capitarci di dimenticare il portafoglio in casa e, con esso, anche tutti i documenti d’identità. Al fine di evitare degli spiacevoli inconvenienti derivati dall’assenza di un documento di riconoscimento, negli ultimi mesi la Zecca di Stato Italiana, in collaborazione con il nostro Governo, ha realizzato una soluzione digitale che, in poco tempo, permette di digitalizzare la propria Carta d’identità Elettronica (CIE) all’interno del nostro Smartphone. Oltre ad essere una soluzione innovativa, la digitalizzazione del proprio documento offre una serie di vantaggi importanti come la possibilità di accedere velocemente ai servizi della Pubblica Amministrazione. Scopriamo quindi di seguito i pro ed i contro della nuova applicazione.

CIE ID: ecco come digitalizzare la propria Carta d’Identità Elettronica

Disponibile al download gratuito su tutti i principali store di applicazioni, quali Google Play Store ed Apple App Store, la nuova applicazione CIE ID prevede molteplici utilizzi diversi. Come anticipato poco prima, l’app permette a tutti i cittadini Italiani di digitalizzare la propria carta d’identità, garantendo la persistenza dei propri dati anagrafici ed un accesso molto più veloce ai servizi della Pubblica Amministrazione. Nel secondo caso l’applicazione maggiormente utilizzata risulta essere l’App IO, utile anche per accedere al programma di cashback.

Per digitalizzare la propria carta d’identità elettronica è necessario il rilascio del PIN. Ecco di seguito alcune informazioni ufficiali a riguardo: “la prima parte del PIN ti viene consegnata dal Comune in occasione della richiesta di rilascio della CIE, la seconda è recapitata insieme alla Carta. Visita il sito del servizio a cui vuoi accedere, seleziona la modalità di autenticazione “Entra con CIE” e segui le istruzioni per autenticarti con la tua Carta di Identità Elettronica.”.