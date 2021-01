Sono tante le novità che potrebbero essere introdotte da Apple sull’iPhone in arrivo quest’anno secondo le indiscrezioni fino ad ora trapelate. Il noto leaker Jon Prosser però si è recentemente espresso affermando che nessun iPhone 13 sarà presentato dal colosso nel mese di settembre e il motivo è semplice: il prossimo melafonino sarà chiamato iPhone 12S!

Apple: il prossimo melafonino del colosso potrebbe essere chiamato iPhone 12S!

I motivi che andrebbero a giustificare la scelta del colosso di Cupertino di chiamare il prossimo iPhone 12S e non iPhone 13 secondo il noto leaker Jon Prosser sarebbero sostanzialmente due.

Il primo di ordine tecnico riguarderebbe le poche novità effettivamente introdotte da Apple al suo nuovo smartphone, il quale potrebbe differire dall’attuale iPhone 12 soltanto per le dimensioni ridotte del notch; per la presenza di un nuovo display con refresh rate a 120 Hz e per l’adozione da parte di Apple di un nuovo processore; oltre all’introduzione del Touch ID, che potrebbe essere inserito sotto il display e ad alcune migliorie apportate al comparto fotografico.

Il secondo motivo potremmo definirlo di tipo culturale poiché andrebbe a toccare una credenza diffusa negli Stati Uniti secondo la quale il numero 13 porterebbe sfortuna. Apple potrebbe quindi scegliere di indicare il suo nuovo dispositivo come iPhone 12S non tanto per motivi legati alla cattiva sorte che il 13 potrebbe causare bensì per la reazione che questo numero potrebbe far inconsciamente scaturire negli utenti.

Secondo il leaker, quindi, i due motivi appena riportati sarebbero sufficienti a influenzare la scelta del colosso. Dunque, quest’anno assisteremo senza alcun dubbio alla presentazione di un nuovo iPhone ma potrebbe non trattarsi del tanto discusso iPhone 13 poiché questo potrebbe presentarsi con un nome differente.