Whatsapp: con questi trucchi sarete i maghi della piattaforma!

Seppur l’app di messaggistica istantanea sia tra le più conosciute al mondo, non tutti conoscono i segreti che essa cela. Noi di Tecnoandroid abbiamo quindi deciso di svelarvi tutti i trucchi da utilizzare nell’applicazione Whatsapp. Ecco le curiosità a cui nessuno ha mai pensato.

Whatsapp: i due trucchi dell’app di cui non sapevi l’esistenza

Ogni giorno passiamo la maggior parte del tempo rispondendo a messaggi di Whatsapp, guardando video, ricevendo file, foto, canzoni e registrazioni vocali lunghe minuti e minuti. Eppure nessuno di noi ha mai pensato ad avere una sorta di angolo privato dedicato alle informazioni più importanti. Ora che avete “la pulce nell’orecchio” vi sveliamo il segreto (esistono gli starred messages, ma una piccola svista può bastare per cancellare tutto irrimediabilmente).

Il primo trucco ha come protagonista la creazione di un cloud WhatsApp, molto utile se si ha bisogno di uno spazio personale in cui riporre messaggi e contenuti digitali. Come realizzarlo? Basta creare un gruppo, inserire un secondo contatto e successivamente eliminarlo rimanendo amministratori ed unici utenti attivi. In tal modo potrete salvare qualsiasi contenuto rimanendo comunque privato. E la cosa più intrigante è che non vi è un limite per le cartelle!

Il secondo trucco riguarda la possibilità di inviare foto tramite WhatsApp Android senza che queste perdano di qualità (come di solito accade). Per farlo è necessario avere l’app esterna iBooks, in cui scegliere la foto da inviare dalla Galleria e salvarla in formato PDF. In questo modo la qualità rimarrà invariata.

Tornate a trovarci per saperne di più!