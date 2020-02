Facebook si offrirà di pagare alcuni utenti per le registrazioni vocali che verranno utilizzate per migliorare la propria tecnologia di riconoscimento vocale. La mossa arriva dopo che Facebook – così come Amazon, Apple , Google e Microsoft – sono stati sorpresi ascoltando e trascrivendo registrazioni vocali per migliorare i loro sistemi di riconoscimento vocale senza informare i clienti che lo stavano facendo. Tant’è che alcuni clienti sono rimasti spaventati dall’accaduto.

Facebook: le registrazioni non ti faranno ricco. Questo processo sarà fatto rispettando la privacy

Facebook ti consentirà di effettuare registrazioni vocali come parte di un nuovo programma chiamato “Pronunce” nella sua app Viewpoint Market. Non pagherà molto per le tue registrazioni. Se completi una serie di registrazioni, ottieni 200 punti nell’app Viewpoint e non puoi incassare nell’app Viewpoint finché non guadagni almeno 1.000 punti. Ciò si traduce solo in un premio di $ 5 tramite PayPal. Tuttavia, Facebook afferma che agli utenti potrebbe essere offerta la possibilità di effettuare fino a cinque serie di registrazioni, quindi c’è il potenziale per raggiungere quell’obiettivo di 1.000 punti ed essere pagato.

La società afferma che le registrazioni vocali fornite dagli utenti non saranno collegate al proprio profilo e che inoltre non condividerà l’attività di Viewpoint su Facebook o altri servizi di proprietà di Facebook senza autorizzazione.

Il programma Pronunce sarà disponibile per gli utenti statunitensi di età superiore ai 18 anni che hanno più di 75 amici. L’implementazione del programma avverrà lentamente, quindi non sarà immediatamente disponibile per tutti gli utenti. In Italia per il momento non sarà disponibile questa funzione. Non ci resta che attendere.