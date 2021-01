Fra pochissime ore la casa automobilistica tedesca Mercedes presenterà ufficialmente sul mercato il suo nuovo crossover elettrico. Stiamo parlando del nuovo Mercedes EQA. Nonostante questo, sono trapelati alcuni teaser ufficiali che ci hanno dato un primo sguardo al design della vettura.

Mercedes EQA sarà il nuovo crossover elettrico della casa automobilistica tedesca e verrà svelato ufficialmente fra poche ore. Nonostante questo, possiamo già farci un’idea di come sarà l’aspetto estetico di questa vettura grazie ad alcune immagini teaser ufficiali pubblicate dall’azienda sui social. Un primo teaser ci ha rivelato in particolare gli interni che troveremo sull’auto. Secondo le immagini emerse, all’interno sarà presente un grande display che permetterà di sfruttare sia l’infotainment sia la varia strumentazione digitale (vi ricordiamo che a bordo ci sarà la piattaforma MBUX).

[Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | https://t.co/87YO8BA9ov |EQA 250]

Don't miss the digital world premiere of the new EQA on January 20.#EQA #MercedesEQ #foranewgeneration pic.twitter.com/dDo5kEVvCz

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) January 19, 2021