Solamente qualche giorno fa, precisamente il 18 gennaio 2021, l’operatore virtuale Kena Mobile ha completamente rinnovato il proprio portafoglio di offerte, essendo scaduta domenica scorsa anche la Kena 5.99.

Le proposte inedite di Kena sono tre: vediamole nel dettaglio a partire dalla più economica. Si parte infatti da 7.99 euro passando per 9.99 euro al mese ed arrivando alla tariffa più costosa, a 12.99 euro al mese.

Kena Mobile: le offerte appena lanciate

Partiamo subito dalla Kena 7.99 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati (4G) per 7.99 euro al mese. Attenzione, però: solo attivando un nuovo numero Kena Mobile (e non dunque tramite la portabilità da un altro operatore) sarà possibile usufruirne.

Passiamo per la Kena 9.99 che prevede, come l’opzione più economica, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali ed SMS illimitati verso tutti. A differenza della precedente, aumenta il quantitativo di traffico dati a disposizione (in 4G), che è di 100 GB. In questo caso per poter accedere all’offerta, dal costo mensile di 9.99 euro, servirà domandare la portabilità, mantenendo dunque il proprio numero, a partire da uno tra i seguenti operatori virtuali: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Terminiamo con la Kena 12.99 che comprende chiamate verso fissi e mobili nazionali e SMS senza limiti, ma il traffico dati 4G disponibile ammonta a 70 GB, e il canone mensile sale a 12.99 euro. Questa offerta è disponibile anche per chi effettua la portabilità del proprio numero da un altro operatore, ma anche per chi è già cliente a Kena Mobile. Per scoprire tutti gli altri dettagli vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.