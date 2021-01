Unieuro non si ferma più, con il proprio volantino l’azienda è riuscita ad arrivare a convincere gli utenti a spendere poco o niente per l’acquisto dei migliori prodotti di tecnologia generale, recandosi in negozio oppure affidandosi direttamente all’e-commerce aziendale.

La qualità principale della campagna promozionale è proprio la sua versatilità, i cliente hanno la possibilità di accedere agli stessi medesimi sconti, anche sul sito ufficiale, in questo modo non saranno costretti a muoversi di casa, ed in parallelo riusciranno a godere dei prodotti, ricevendo la merce a domicilio a costo completamente azzerato (solo nel momento in cui spendono più di 49 euro).

Unieuro: il volantino continua a sorprendere

I prodotti maggiormente interessanti dell’intera campagna promozionale di Unieuro paiono essere Samsung Galaxy S20 Ultra, il top di gamma assoluto del brand nel 2020, e lo Xiaomi Mi 10T Pro, lo smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Coloro che sono disposti a spendere cifre decisamente elevate, dovranno assolutamente affidarsi al prodotto dell’azienda sudcoreana, al giorno d’oggi ancora uno dei migliori in assoluto, in vendita a 999 euro, una cifra elevatissima, ma che rispecchia fedelmente le potenzialità del dispositivo. In alternativa, per godere comunque della potenza di un Qualcomm Snapdragon 865, e di un comparto fotografico quasi all’altezza, è possibile virare direttamente su uno Xiaomi Mi 10T Pro da 549 euro.

In entrambi i casi la versione proposta è la no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico. Per altri dettagli in merito alla campagna di Unieuro, dovete collegarvi al sito ufficiale.