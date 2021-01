Le offerte Esselunga attivate nel periodo corrente sono molto interessanti, e sopratutto risultano essere a disposizione di ogni singolo consumatore, in tal modo non saranno limitate per soli pochi fortunati, ma a tutti gli effetti ognuno di noi vi potrà accedere senza problemi.

Alla base della soluzione troviamo la cosiddetta offerta tech, ovvero un unico sconto attivato su un singolo modello, con possibilità di acquisto nei vari punti vendita, e non sul sito ufficiale. L’unico problema riguardante la campagna consiste nel quantitativo di scorte disponibili in negozio, sono limitate, per questo motivo dovete vagliare il più velocemente possibile la possibilità di acquisto.

Per i nuovi codici sconto Amazon dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram ufficiale.

Esselunga: ecco le offerte del momento

Con Esselunga gli utenti possono accedere all’Oppo A72, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, in vendita nella versione no brand e con garanzia di 24 mesi, nonché con 128GB di memoria interna, alla modica cifra di 169 euro.

La scheda tecnica dimostra complessivamente l’ottima qualità del prodotto, poiché parliamo di una batteria da 5000mAh, di ben 4 fotocamere presenti posteriormente, per finire con un ampio display da 6.5 pollici e risoluzione FullHD+. Forse, l’unica nota negativa riguarda la potenza generale, il processore non è troppo performante, ed i soli 4GB di RAM potrebbero completare l’opera in negativo.

Per il resto, se volete effettuare l’acquisto dovrete recarvi personalmente in uno dei tantissimi negozi in Italia, la garanzia coprirà ogni difetto di fabbrica, e comporterà la sostituzione o la riparazione gratuita del prodotto stesso.