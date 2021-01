Kena Mobile: alla scoperta delle nuove promozioni di gennaio a 7,99 euro

Il 2021 continua a sorprendere i clienti delle più famose compagnie telefoniche e non solo: al centro delle novità stavolta troviamo anche l’operatore virtuale Kena Mobile. Questo poggia al gestore di TIM e sta creando scompiglio in maniera eclatante. Le proposte lanciate dall’operatore MVNO sono tre: vediamole nel dettaglio a partire dalla più economica.

KENA 7,99 NUOVI NUMERI

Nulla da spiegare: l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati (4G) per 7,99 euro al mese . Ad una condizione però: solo attivando un nuovo numero Kena Mobile (e non dunque tramite la portabilità da un altro operatore) si potrà usufruire della tariffa.

KENA 9,99

La questione non cambia di molto per questa promo: i minuti di chiamata verso numeri fissi e mobili nazionali e gli SMS sono illimitati, ad aumentare però vi è il quantitativo di traffico dati a disposizione (in 4G), che è di 100 GB. In tal caso per poter accedere all’offerta, dal costo mensile di 9,99 euro, sarà obbligatorio domandare la portabilità, mantenendo dunque il proprio numero, a partire da uno tra i seguenti operatori virtuali: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.