Il mese di Dicembre non si è mostrato ricco di offerte per quanto riguarda i vari operatori telefonici. Infatti, a quanto pare, il 2020 si chiude con dei listini abbastanza “spenti” da parte di Vodafone e TIM, che come ogni anno presentano delle promozioni natalizie.

Vodafone, di fatto, ha lanciato inizialmente Infinito XMAS, offerta che include tutto illimitato al prezzo di 14,99 euro al mese. Tra le offerte delle due aziende di telecomunicazione, manca all’appello WindTre, che non ha lanciato alcuna offerta di portabilità.

Vodafone: queste due offerte sono molto interessanti

L’operatore rosso ha iniziato ufficialmente la campagna di Dicembre con vari SMS, inviati ad alcuni ex clienti. La proposta che è stata offerta è la promozione Special 100 Digital Edition, la quale al modico prezzo di 9,99 euro al mese prevede minuti ed SMS illimitati, e 100 Giga di traffico internet in 4G.

Tuttavia, pare che la stessa promozione sia disponibile anche in alcuni negozi, ma è comunque opportuno rivolgersi prima allo Store per controllare se il proprio numero è compatibile. Sta di fatto che è comunque necessario aver fatto la portabilità a Vodafone da un altro operatore. Anche se, purtroppo, non è stato indicato quali ed entro quale limite di tempo.

Se volete optare per qualcos’altro, invece, è disponibile anche un’altra promozione. La suddetta si chiama Vodafone Special Giga e costa 7,99 euro al mese ed include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 70 Giga di internet in 4G. Anche in questo caso, ci troviamo dinnanzi ad un’offerta dedicata solo agli ex clienti che hanno fatto la portabilità in uscita. È disponibile solo nei negozi o chiamando il call center.