Euronics continua sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo a lanciare una campagna promozionale carichissima di offerte e di sconti a cui tutti gli utenti vorrebbero poter accedere per riuscire a spendere sempre il meno possibile.

Con il volantino corrente, gli acquisti sono possibili esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale, anche se comunque non presenta limitazioni regionali, ciò sta a significare che al giorno d’oggi (sebbene con qualche piccola differenza), sarà possibile accedervi ovunque in Italia. I clienti che supereranno una determinata soglia di spesa, inoltre, potranno affidarsi al cosiddetto Tasso Zero, con versamento delle rate in automatico tramite il conto corrente bancario.

Euronics: ecco le offerte da non perdere

Con Euronics non si scherza, basti pensare che tra le migliori offerte attualmente attive risultano essere disponibili i vari Apple iPhone 12, in vendita a 939 euro nella versione base, per poi salire a 1289 euro con l’iPhone 12 Pro Max.

In alternativa, gli smartphone Android effettivamente inclusi appartengono interamente ad una fascia medio-bassa, il prezzo maggiore corrisponde a 400 euro, dopo il quale si potranno mettere le mani su LG K42, Vivo Y11s, LG K22, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A15 o Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Naturalmente il volantino Euronics non si ferma qui, avete la possibilità di scoprire anche tantissimi altri sconti, tutti mirati verso categorie che molte volte non vediamo coinvolte nelle campagne promozionali, come elettrodomestici o accessori per la casa. Se volete approfondire la la conoscenza, aprite le pagine seguenti.