Sino al prossimo 21 Gennaio, i clienti di Iliad che attiveranno una SIM avranno la possibilità di scegliere una nuova tariffa in edizione limitata. L’operatore francese, infatti, già dallo scorso mese di Dicembre ha lanciato la ricaricabile Giga 70. Questa promozione, così come le altre di Iliad ha la garanzia dei prezzi da ribasso. A differenza di altre operazioni, però, in questo caso gli utenti di Iliad potranno beneficiare anche del 5G.

Iliad, ancora pochi giorni per la tariffa da 70 Giga con 5G incluso

Il pacchetto dei consumi della Giga 70 prevede chiamate senza limiti per tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione internet. Il costo sarà di 9,99 euro al mese. Gli utenti potranno attivare questa proposta o attraverso il sito ufficiale o attraverso uno dei punti vendita del provider sul territorio nazionale.

Tra le novità della Giga 70 vi sono le soglie roaming. Gli utenti Iliad che scelgono questa tariffa avranno la possibilità di navigare in internet nei paesi europei con ben 6 Giga a costo zero. La connessione roaming è prevista nei 27 paesi membri dell’Unione Europea.

La vera caratteristica di Giga 70 però è la presenza del 5G. I clienti che optano per questa promozione avranno anche la possibilità di utilizzare le reti internet di nuova generazione. Il 5G sarà disponibile completamente a costo zero. Ricordiamo che la sperimentazione della tecnologia è già partite in almeno 21 città. Tra i centri che sono coperti parzialmente dal 5G di Iliad, si segnalano Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna.