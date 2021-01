Presente sugli smartphone dotati di Huawei Mobile Services – e non solo – l’AppGallery è il terzo Store più grande al mondo, con oltre centomila applicazioni e cinquecentotrenta milioni di utenti attivi ogni mese. Il colosso cinese ha presentato la nuova interfaccia del suo Store proprietario, pensata per offrire una user experience più interattiva.

HUAWEI AppGallery cambia look, user experience ancora più interattiva

Le novità riguardano diverse parti dell’AppGallery. Anzitutto, Huawei ha voluto creare una discovery interattiva, che consente alle app di essere presentate attraverso immagini e contenuti digitali complementari. In secondo luogo, la nuova sezione “Consigliati“ presenta le app sotto forma di card. Ciò permette di individuare una serie di app e giochi scelti personalmente dal team di AppGallery, e al contempo di ottenere contenuti curati molto più pertinenti, inclusi articoli, guide e recensioni.

Dopo la sezione “Consigliati”, si trovano anche le sezioni “Promozioni” e “Regali”. La prima è stata adattata per ogni Paese ed offre la possibilità di partecipare a Lucky Draw, Cashback e Challenge e vincere molti premi. La sezione “Regali” consente agli utenti di ottenere dei premi dai developer in cambio del download o della registrazione alle app da loro sviluppate. All’interno si trovano anche servizi premium che possono essere utilizzati gratuitamente per un determinato periodo, così come crediti extra da utilizzare in un gioco.

Inoltre, le App ed i Giochi presentano adesso due sezioni dedicate, per una esperienza più mirata. La novità probabilmente più interessante riguarda, però, i nuovi contenuti editoriali. Un team di editor pubblicherà articoli per ispirare gli utenti, con l’obiettivo di intercettare le ultime tendenze e soprattutto le esigenze dei diversi target.