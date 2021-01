HUAWEI AppGallery continua a crescere ed apre oggi le sue porte ad una nuova applicazione: Chicco BebèCare, il sistema antiabbandono di Chicco, disponibile gratuitamente per tutti coloro che possiedono uno degli smartphone dotati dei Huawei Mobile Services, come la serie HUAWEI Mate 40, HUAWEI P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Y5P e HUAWEI Y6P.

Chicco BebèCare, l’app è adesso disponibile su HUAWEI AppGallery

Chicco BebèCare è il sistema antiabbandono Chicco. Il suo funzionamento è facile e intuitivo: una volta installata l’app sullo smartphone smartphone, basta attivare il collegamento con un seggiolino da auto Chicco dotato di sensori Chicco BebèCare integrati o con il dispositivo antiabbandono universale Chicco BebèCare easy-tech.

Questo sistema rileva la presenza del bambino sul seggiolino e attiva segnali di allarme nel caso in cui ci si dovesse allontanare dall’auto con il bimbo a bordo. Chicco BebèCare è, inoltre, in grado di comprendere e segnalare se lo smartphone deve essere ricaricato, se manca la connessione o se l’auto del conducente risulta ferma da diverso tempo con bimbo e smartphone lasciati contemporaneamente a bordo.

“Ogni giorno lavoriamo per offrire la miglior esperienza possibile sui prodotti e servizi del nostro ecosistema, selezionando accuratamente i partner e proponendo soluzioni vantaggiose per tutte le aziende che scelgono di unirsi alla nostra piattaforma. Rendere disponibile l’app del sistema antiabbandono Chicco BebèCare per tutti i device Huawei è un grande traguardo e per noi significa offrire a tutti i nostri utenti, che sono anche delle famiglie, un alleato tecnologico essenziale e sicuro per poter affrontare serenamente la quotidianità” commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.