Ho Mobile: quest'anno l'operatore MVNO ha deciso di stupirci in ogni modo

Non è stato un periodo semplice quello di ho. mobile, il quale si è visto protagonista di un attacco hacker irriparabile. Ciononostante il gestore ha avuto la forza di ripartire con delle nuove promozioni che lasceranno sconvolti i clienti, ma anche i malfattori. Ecco a voi la lista delle migliori tariffe dell’anno.

ho. Mobile: il gestore non ci fa mancare nulla

Innanzitutto sappiate che le promo che vi stiamo per elencare sono tutte dotate di minuti e sms illimitati, indipendentemente dal prezzo e dalla loro variazione. Ma quali sono le più convenienti? Iniziamo dalla promo a soli 9,99 euro, proposta a tutti i nuovi numeri e ai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Cosa offre? Ben 100 giga al mese. Nel caso in cui però questi risultassero eccessivi, vi è la tariffa a 5,99 euro al mese avente 70 giga in totale.

In alternativa vi è anche quella rivolta ai clienti Kena Mobile, Daily Telecom, Digitare Mobil e ai nuovi numeri, al costo mensile di 8,99 euro.

Per i clienti Tim, Vodafone, WindTre e Very Mobile, invece vi è la tariffa a 12,99 euro al mese, grazie alla quale saranno offerti 50 giga di internet. (nulla di particolarmente interessante).

Ciò che non vi abbiamo ancora detto però è che tra le ultime novità vi è la prova per 30 giorni “Soddisfatti o rimborsati“. Ma non finisce qui, perché ho. Mobile per la connessione di casa offre anche due soluzioni “Solo dati” a costi super convenienti. Con 12,99 euro si avrà accesso a 100 giga per navigare con velocità 4G fino a 30 Mbps. In alternativa, con 19,99 euro al mese verranno offerti 200 giga ad una velocità 4G che raggiunge i 60 Mbps.