Amazon è stata colpita da uno strano bug che ha impedito ad alcuni utenti di navigare o fare acquisti sul sito di e-commerce. Altri utenti riferiscono di non essere in grado di connettersi se non in alcune circostanze specifiche.

A causa di questo bug il sito Web potrebbe non caricarsi affatto o farlo lentamente, mostrando alcune parti mancanti. Gli utenti hanno segnalato il problema qualche giorno fa. Tuttavia, ci sono molti meno rapporti sul monitoraggio presente su Down Detector. Senza dubbi meno rapporti di quanto ci si aspetterebbe in casi come questo. Stranamente, il problema sembra interessare solo o principalmente le persone che utilizzano Sky Broadband.

Amazon: sito web fa fatica a caricare tutti gli elementi correttamente, il problema potrebbe essere uno dei servizi offerti da Sky

Numerosi utenti hanno scoperto che se disattivano il WiFi e accedono al sito tramite Internet del proprio smartphone, sono in grado di caricare la pagina. In quanto tale, il problema potrebbe essere il risultato degli strumenti di sicurezza che Sky offre ai suoi utenti. La tecnologia utilizzata potrebbe bloccare erroneamente l’accesso ad Amazon, il che significa che il sito non verrà caricato. Oppure potrebbe essere un altro problema tecnico più specifico il quale implica che le tecnologie usate da Sky non consentono l’accesso ad Amazon.

Il team del servizio clienti di Amazon ha risposto agli utenti che si lamentavano del problema su Twitter, ma si è reso conto di non essere in grado di capire il problema fino in fondo. Ancora una volta, ciò è probabilmente dovuto al fatto che il problema sembra riguardare solo gli utenti di Sky Broadband – e anche in quel caso, non tutti o in tutti i casi.