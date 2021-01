Il colosso Samsung ama fare le cose in grande e così lancia un’altra promozione, chiamata Samsung Value. Quest’ultima è dedicata a tutti gli utenti che acquistano uno dei nuovissimi Galaxy S21, che si va ad affiancare a quella che permette di avere Samsung SmartTag e Samsung Galaxy Buds Pro in regalo entro il 28 gennaio 2021.

La nuova promozione permette di restituire il vecchio smartphone e ricevere fino a 509 euro di valutazione per l’acquisto di un nuovo e fiammante Samsung Galaxy S21, anche in versione Plus e Ultra. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: il vostro vecchio smartphone può valere fino a 509 euro

Anche questa promozione, come l’altra, è valida fino al 28 gennaio 2021 e affianca quella che dà in regalo i due accessori, in modo tale che gli acquirenti possano sfruttarle entrambe essendo che l’una non esclude l’altra. I vecchi smartphone valutabili con la promozione sono alcuni dei modelli più recenti a marchio Samsung, Huawei, Apple e LG, ma attenzione perché solo quelli di Apple permettono di avere lo sconto maggiore fino a 509 euro.

I dispositivi Samsung infatti permettono uno sconto fino a 424 euro, Huawei fino a 221 euro ed infine LG fino a 125 euro. Tutti gli utenti interessanti all’affare, possono recarsi presso la pagina dedicata del sito ufficiale del colosso e valutare nel giro di pochi minuti il proprio vecchio smartphone. Vi ricordo che a disposizione avrete Galaxy S21, il piccolo ma potente della famiglia, Galaxy S21 Plus, la “giusta” via di mezzo, e Galaxy S21 Ultra, l’innovatore.

Dopo Apple e Xiaomi segue anche Samsung con la nuova politica “minimalista” e dice così addio a caricabatterie e cuffiette in confezione, che sia per “salvaguardare l’ambiente” o per un semplice risparmio non è ancora dato saperlo, conta il risultato finale. Vedremo se questa scelta sarà effettivamente sensata, tuttavia la mossa lascia presagire quanto temuto in precedenza, ovvero che rispetto allo scorso anno non cambino le velocità di ricarica “rapida” che restano infatti incollate ai 25W.