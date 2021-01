L’operatore Vodafone Italia ha recentemente lanciato una nuova offerta che punta ad attaccare la maggior parte della concorrenza. Stiamo parlando dell’offerta denominata Special a meno di 10 euro al mese.

L’offerta in questione sarà attivabile in tutti i negozi autorizzati dell’operatore rosso, fino al prossimo 21 gennaio 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Special: una nuova offerta a meno di 10 euro al mese

Da ieri 14 gennaio al 21 gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti, Vodafone Italia ha deciso di aprire in commercializzazione offerte tariffarie con minuti illimitati, SMS illimitati e fino a 100 Giga al mese a 9.99 euro al mese per chi proviene da principali operatori. Tutto questo grazie all’apertura dell’offerta Vodafone Special Unlimited 50GB (minuti illimitati, sms illimitati, 50 Giga) a 9.99 euro al mese contro Tim, WindTre, Very Mobile e CoopVoce (sim no Full MVNO).

Se si proviene da iliad, FastWeb ho. Mobile, PosteMobile e alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile) si può attivare Vodafone Special 100 Digital Edition con minuti illimitati, SMS illimitati e 100 Giga al mese a 9.99 euro al mese. Se si proviene da Kena Mobile e LycaMobile c’è Vodafone Special Unlimited 50GB a 9.90 euro al mese. Per ogni offerta sono previsti costi di attivazione differenti.

In caso di superamento del bundle di Giga incluso nella SIM la connessione si blocca. I Giga di traffico dati non utilizzati al termine del mese non sono cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo, ma possono essere utilizzati anche in modalità hotspot senza costi aggiuntivi come previsto dalla normativa. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.