Vodafone Special Giga rappresenta una delle migliori promozioni attualmente disponibili sul mercato, proprio per la sua grandissima capacità di includere prezzi bassi ed incredibili contenuti, purtroppo però limitandosi ad una ristretta cerchia di consumatori.

La soluzione che andremo a raccontarvi non è raggiungibile da ognuno di noi, a conti fatti è una SMS attack, ovvero una promozione proposta esclusivamente ad un determinato numero di telefono, che non potrà essere assolutamente ceduta a terzi. Stando alle ultime segnalazioni, la suddetta viene attualmente proposta a selezionati già clienti, ovvero coloro che sono già in possesso di un numero di telefono Vodafone. Per scoprire se siete stati selezionati, vi basterà recarvi nella sezione Offerte Per Te sul sito dell’operatore mobile, o direttamente sull’applicazione My Vodafone.

L’utente selezionato non dovrà pagare alcun costo di attivazione, né ovviamente cambiare SIM, riceverà la promozione direttamente sul proprio numero di telefono.

Vodafone Special Giga: i dettagli dell’offerta

E’ importante ricordare come il bundle proposto resterà invariato di cliente in cliente, parliamo quini di 100 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da minuti e SMS senza limiti verso tutti, ma verrà rilanciato un prezzo personalizzato.

Secondo quanto raccolto, le cifre mensili varieranno tra 12 e 20 euro, sempre da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM collegata (non sarà necessario passare al conto corrente o alla carta di credito non ricaricabile). Ad esempio, essendo io cliente Vodafone, mi è stata proposta la Special 100 Giga a 14 euro al mese a tempo indeterminato, ora non resta che provare a voi per osservare da vicino cosa l’azienda ha pensato.