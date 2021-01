Android è il sistema operativo per smartphone più popolare e versatile nell’attuale scenario, il che è evidente anche dal fatto che rappresenta quasi l’86% delle quote di vendita nel mercato degli smartphone. Il motivo principale alla base di un approccio così intensificato è open source, flessibile e altamente personalizzabile. Inoltre, la disponibilità di tonnellate di applicazioni da parte di migliaia di sviluppatori per lo stesso è come la ciliegina sulla torta.

Ora, come utente Android, potresti voler esplorare le infinite possibilità per ottenere il massimo dal tuo dispositivo Android. Ecco un suggerimento per Android che dovresti conoscere in questo momento.

Installa Linux sul tuo telefono Android senza root

Potresti essere sorpreso di sapere che è letteralmente possibile aprire l’interfaccia Linux e il prompt dei comandi sul tuo telefono Android. Ora, installare un Linux su Android è sempre stato un compito noioso e spesso richiede il root, ma qui abbiamo un modo per farlo senza root o alcuna conoscenza e abilità speciali.

Usando l’app Debian Noroot, puoi installare la distribuzione Linux Debian sul tuo telefono Android per fare alcune cose utili. È fondamentalmente un sistema operativo basato su Linux che consente all’utente di installare LibreOffice, GIMP e altri software open source tramite APT (Advanced Package Tool) e di utilizzarli.

Per fare ciò, devi solo installare l’app Debian Noroot dal PlayStore, quindi aprirla come qualsiasi altra applicazione e consentirle di scaricare il pacchetto completo per l’installazione completa.

Una volta caricato completamente, sarai accolto da un’interfaccia desktop orientata al mouse in cui puoi scaricare e installare determinati programmi o giochi proprio come su qualsiasi altra versione di Linux. Tuttavia, ci sono infinite possibilità da esplorare nel caso in cui tu sia annoiato con il tuo Android.