I motivi per i quali vorresti poter nascondere una determinata applicazione installata sul tuo smartphone o tablet Android potrebbero essere diversi. Non vogliamo sapere per quale motivo tu voglia fare qualcosa del genere, ma se sei alla ricerca di una soluzione per nascondere le applicazioni sul tuo smartphone, eccoti accontentato.

Come nascondere le applicazioni su smartphone o tablet Android

Uno dei modi per nascondere determinate applicazioni dal tuo smartphone, consiste nell’installare un launcher di terze parti. Questo permetterà anche di personalizzare l’aspetto del tuo dispositivo, inclusa la schermata iniziale ed il drawer.

Alcuni launcher oltre ad offrire la possibilità di nascondere le app, permettono anche di impostare una password per accedere ad una determinata applicazione. Una delle soluzioni migliori è Nova Launcher, anche se la funzione che permette di nascondere le app richiede la versione premium dell’app che costa 4,99 euro.

Dopo aver installato Nova Launcher Prime sul tuo dispositivo Android, apri l’app Nova Settings e clicca sulla voce App drawer. Tra le opzioni presenti, seleziona Nascondi app e spunta tutte le applicazioni che vuoi nascondere.

In alternativa, puoi scaricare una App Hider, ovvero una particolare applicazione che nascondono alla vista altre applicazioni presenti sullo smartphone.

Una delle migliori applicazioni di questo genere è Calculator Vault, che vanta oltre 10 milioni di installazioni. Questa applicazione nasconde al suo interno altre app, mascherandosi da calcolatrice.

Una volta installata l’app Calculator Vault sul tuo dispositivo, tocca l’icona verde dell’app e crea una password. Apparirà un cassetto app personalizzato e nascosto. Per aggiungere una nuova app all’elenco nascosto, basta toccare l’icona Aggiungi ed il gioco è fatto.