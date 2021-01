Iliad: Flash 70 a 9,99 euro, 50 giga con il 5G in regalo

Se qualcuno avesse avuto qualche dubbio sul possibile risultato futuro di Iliad nel mondo della telefonia mobile, ad oggi si sarà certamente ricreduto. È proprio questa la trafila che diversi utenti hanno compiuto, soprattutto da quando il noto gestore proveniente dalla Francia è arrivato per la prima volta in Italia.

Ad oggi Iliad è una delle realtà più affermate sul territorio, occupando il quarto posto dietro quelle aziende che da sempre operano nel bel paese. Il merito di questo colosso è stato quello di proporre delle offerte low cost e con tanti contenuti, le quali ancora oggi sono disponibili seppur in minima parte. A destare molto stupore è la riproposizione periodica della celebre, offerta che al suo interno include minuti senza limiti, SMS senza limiti e 70 giga in 4G e 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese. Questa soluzione è disponibile ancora per cinque giorni. Nel frattempo sono tanti gli utenti che attendono il prossimo step di Iliad, il quale sarà rappresentato dalla fibra ottica.

Iliad: ecco tutte le informazioni sull’arrivo della fibra ottica per la prossima estate

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”