Iliad: i dettagli sulla fibra ottica e i record della Flash 70 a 9,99 euro

Non risulta certamente una sorpresa che Iliad in questo momento sia una delle soluzioni più scelte nel mondo della telefonia mobile. Il pubblico che fa da contorno a questa nuova azienda che da soli tre anni calca il palcoscenico italiano, è estremamente soddisfatto.

I successi raggiunti da Iliad sono stati tanti, i quali inizialmente risultavano fuori portata. Il gestore si è posto grandi traguardi, ma nessuno avrebbe pensato che sarebbe arrivato in così poco tempo ad essere un’icona della telefonia mobile italiana. Il merito è chiaramente delle sue offerte, le quali con pochi euro permettono a tutti di ottenere il massimo sia in termini di contenuti che in termini di qualità. È infatti ancora disponibile la promo da 50 giga in pianta stabile, la quale non è mai stata dismessa. Attualmente la bomba è però rappresentata dalla Flash 70, promo che offre tutto senza limiti e 70 giga in 5G. Il prezzo è 9,99 euro al mese per sempre con l’opportunità che durerà ancora per una settimana.

Ci sono inoltre grandi programmi per quanto riguarda l’arrivo della fibra ottica a partire dalla prossima estate.

Iliad: tutti i dettagli in merito all’arrivo della fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.