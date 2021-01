Vodafone ha preparato una promozione speciale per gli utenti in questo mese di Gennaio. In molti punti vendita dell’operatore francese è infatti ora disponibile la tariffa Special 70 Giga. Quest’offerta si rivolge in particolar modo agli ex clienti del gestore inglese ed a tutti gli utenti di altri gestori che intendono effettuare l’operazione della portabilità.

Vodafone, costi da ribasso, minuti e 70 Giga nella nuova tariffa

La nuova tariffa di Vodafone, la Special 70 Giga, garantisce ai clienti un pacchetto di consumi avanzato che prevede in prima battuta telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con l’aggiunta di 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Il prezzo fisso per il rinnovo della tariffa dovrà essere integrato solo da una spesa una tantum dal valore di 10 euro. Il costo di 10 euro sarà valido come quota di attivazione della nuova rete e per il rilascio della SIM card. Ricordiamo che, in base agli ultimi accordi con AGCOM, il prezzo di 7,99 euro sarà bloccato per almeno sei mesi, senza la possibilità di rimodulazioni unilaterali.

Così come altre tariffe low cost di Vodafone, la Special 70 Giga guarda con particolare interesse agli utenti che effettuano la portabilità. Trattandosi di una una tariffa winback, la ricaricabile è disponibile per chi effettua il cambio di operatore con numero invariato o per chi torna in Vodafone sempre da altro provider. La tariffa non è disponibile all’attivazione su internet. Gli interessati dovranno rivolgersi ad uno store ufficiale di Vodafone.