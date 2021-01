Le indiscrezioni su quelle che saranno le specifiche dei prossimi iPhone 13 crescono giorno dopo giorno. Mancavano ancora pochi giorni al lancio degli iPhone 12 ma quella che sarà la prossima generazione di melafonini era già oggetto di parecchie discussioni. Discussioni che si sono soffermate soprattutto su quelle che potrebbero essere le novità introdotte da Apple circa il display e la fotocamera dei prossimi iPhone. Su quest’ultima le notizie più recenti avevano stroncato ogni speranza di assistere al rinnovamento del comparto fotografico dei prossimi iPhone ma a quanto pare c’è ancora la possibilità che ciò sia errato e che il colosso stupisca tutti ancora una volta.

Apple potrebbe aggiornare la fotocamera degli iPhone 13 e iPhone 14!

Le notizie più recenti non si soffermano soltanto su quelle che potrebbero essere le novità riguardanti la fotocamera di iPhone 13 ma avanzano alcune ipotesi anche su iPhone 14. Le informazioni continuano ad essere dedotte da quanto affermato dall’analista Kuo che non cambia idea circa la possibilità che Apple non abbia intenzione di apportare modifiche al sensore principale dei prossimi iPhone ma che ci permette di conoscere alcuni particolari che permettono di ben sperare. Secondo Kuo, infatti, Apple pur mantenendo invariato il sensore principale che andrà a costituire il comparto fotografico dei nuovi iPhone introdurrà delle novità particolarmente rilevanti che riguarderanno gli altri sensori, cioè il grandangolo e lo zoom.

A subire delle migliorie non indifferenti sarà soprattutto il grandangolo che, a quanto pare, sarà costituito non più da cinque elementi ma da sei. Grazie a ciò Apple potrebbe offrire una migliore qualità fotografica permettendo di usufruire di un sensore in grado di catturare quanta più luce e quindi di produrre delle immagini migliori anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, a ciò si aggiungerà probabilmente anche la presenza della messa a fuoco automatica.