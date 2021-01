Baba Vanga è la medium storica più seguita dalla gente di tutto il mondo dopo Nostradamus, al punto che ha lasciato una profezia anche per questo 2021. La profezia di Baba Vanga per il 2021 ci dà alcune buone notizie, alternate purtroppo ad alcuni eventi catastrofici.

Ma cosa prevede che succederà in questo nuovo anno?

La mistica cieca bulgara Baba Vanga, prima di morire, aveva esteso la sua profezia al 2021, che dovrebbe essere costellato da tsunami ed altri eventi catastrofici, soprattutto nel continente asiatico. Fu lei, nel lontano 2004, a prevedere il disastroso tsunami dell’epoca, annunciando anche che un simile cataclisma (seguito da numerosi terremoti) si sarebbe potuto ripetere anche in futuro.

Nella previsione di Baba Vanga per il 2021 si parla anche di “un dragone forte che catturerà l’umanità, i tre giganti si uniranno e alcune persone avranno soldi rossi”. Se in molti hanno visto in questa previsione un risvolto geo-politico (con la Cina a fare la parte del dragone), tanti altri credono che possa essere un preludio ad una vera e propria apocalisse…

Il prossimo, in ogni caso, sarà un anno di “grandi sofferenze” dato che “le persone saranno divise dalla loro fede”.

Nel 2021 si troverà una cura per il cancro?

Nella profezia di Baba Vanga per il 2021 c’è anche qualcosa di positivo. Secondo la medium, questo potrebbe essere l’anno in cui la scienza potrebbe riuscire a trovare una cura per il cancro. La mistica, infatti, annunciò: “All’inizio del ventunesimo secolo, l’umanità si libererà del cancro. Verrà il giorno in cui lo legherà con catene di ferro”.